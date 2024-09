Sportivi dilettanti e compatibilità dis-coll

La domanda

Alla luce del messaggio Inps 2985/2024 si chiede di sapere se un atleta dilettantistico iscritto alla gestione separata Inps, che ha percepito compensi lordi dal 01/01/2024 al 30/06/2024 per l’importo di euro 8.000 e percepirà ulteriori compensi di euro 5000 per il periodo dal 01/09/2024 al 31/12/2024, ha diritto, nonostante il reddito annuo presunto di euro 13.000, alla Dis-Coll per il periodo senza contratto dal 01/07/2024 al 31/08/2024?