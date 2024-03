Stranieri, con il portale ALI più semplice l’ingresso con i flussi

Nelle giornate dei click day per i flussi d’ingresso 2024, le operazioni preliminari di accesso, tramite SPID/CIE, nell’area riservata del portale ALI, potranno avvenire già dalle ore 8,35, compresa la compilazione delle istanze, in vista dell’invio previsto per le ore 9,00.



Il 18, il 21 e il 25 marzo p.v., così come previsto dal Dpcm 19 gennaio 2024, ci saranno i tanto attesi click day per inviare telematicamente le istanze di nulla osta volte ad ottenere le quote d’ingresso fissate dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 (sui Flussi d’ingresso per il triennio 2023-2025) per i cittadini stranieri residenti all’estero da occupare in Italia.

In vista di tale appuntamento, il Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri del lavoro, dell’agricoltura e del turismo, ha emanato...