Stuntwomen e stuntmen del settore cine-audiovisivo, così la busta paga

Il 31 ottobre 2024 entra in vigore il nuovo Ccnl per Stuntman, stuntwomen, impiegati nella produzione di filmati e prodotti audiovisivi, dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva e multimediale

Il 12 luglio 2024 è stato siglato tra ANICA, APA e APE e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per stuntwomen e stuntmen del settore cine-audiovisivo.

Il contratto entrerà in vigore dal 31 ottobre 2024 (salvo per le produzioni che siano già in avviata fase di lavorazione) e avrà durata triennale.

Il raggiungimento di tale intesa costituisce una assoluta novità, in quanto, prima di oggi, la figura dello Stuntman non trovava ...