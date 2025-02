Superdeduzione del costo del lavoro - Gruppi di impresa

La verifica del rispetto delle condizioni di accesso al beneficio per i gruppi di impresa partendo dalla definizione degli stessi

In caso di gruppi d'impresa l'art. 4, c. 2 del D.M. 25/06/2024 circoscrive l'operatività dell'agevolazione alle società appartenenti al c.d. "gruppo interno", inteso come insieme di soggetti controllanti, controllati (anche indirettamente), o collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c., residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all'estero.

Requisiti per l'accesso al beneficio per Gruppi di impresa

L'accesso al beneficio è ammesso qualora le condizioni dell'incremento occupazionale e dell'incremento ...