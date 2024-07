Trasferimento del dipendente pubblico tra tutela figli e famiglia e disagio per l'amministrazione

Abstract Massima La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anziché ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa Massima Legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma 1 Dlgs 151/2001 - unità del nucleo familiare e trasferimento temporaneo – sede di servizio del coniuge e residenza Corte Cost. 4 giugno 2024, n. 99

A fronte della chiara finalità dell'istituto del trasferimento temporaneo di assicurare l'unità del nucleo familiare nei primissimi anni di vita del figlio, consentendo ad entrambi i coniugi di prendersene cura, sarebbe del tutto irragionevole limitare il trasferimento del dipendente solo nella provincia o regione in cui si trova la sede di servizio del coniuge. Detto presupposto si presta anche a seguito dei mutamenti indotti negli ultimi due decenni (non escluso quello relativo al c.d. lavoro a distanza), e comunque alla maggiore facilità di spostamenti quotidiani fra Regioni limitrofe – ad applicazioni che, come nel caso di specie, possono tradire o frustrare l'intenzione del legislatore, con violazione degli indicati parametri di costituzionalità.

La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2024, n. 99, affronta su rimessione del Consiglio di Stato, la questione della costituzionalità dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che prevede in favore dei dipendenti pubblici genitori di figli minori di anni tre, su richiesta e a determinate condizioni, il trasferimento temporaneo in altra sede ubicata unicamente nella provincia o regione in cui lavora...