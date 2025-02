Trasferte del lavoratore e legge di Bilancio 2025

La domanda

Si chiede se la fattispecie delle trasferte forfettarie stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), con particolare riferimento all’articolo 62 del CCNL Trasporto e Spedizione Merci Confetra, rientri nell’ambito della nuova normativa sulla tracciabilità dei pagamenti introdotta dalla Legge di bilancio n. 207/2024. In particolare, si esamina se tali trasferte, che non corrispondono a rimborsi analitici per vitto e alloggio, siano soggette alle disposizioni della Legge di bilancio, che impone l’obbligo di tracciabilità per i rimborsi spese professionali. Vengono presi in considerazione i riferimenti normativi pertinenti e le implicazioni pratiche per le imprese e i lavoratori.