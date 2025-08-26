Una tantum con la paga di settembre per i lavoratori delle agenzie immobiliari
Prima tranche ai dipendenti con assunzione precedente al 1° gennaio 2025
Con i cedolini paga di prossima elaborazione riferiti alla mensilità di settembre 2025 deve essere erogato ai lavoratori aventi diritto, cui si applica il Ccnl delle agenzie immobiliari, la prima tranche dell’una tantum.
In particolare, al fine di recuperare il potere di acquisto perso nel corso del periodo di carenza contrattuale, è riconosciuta un’una tantum negli importi che seguono, da erogare in due tranche, la prima con la retribuzione riferita a settembre 2025, la seconda con la retribuzione...
