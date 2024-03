Vigilanza privata (istituti)

Le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di adeguamento salariale per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari



In data 16 febbraio 2024 tra Anivp, Anisicurezza, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Confcooperative e Servizi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il Ccnl del settore vigilanza privata e servizi di sicurezza, al fine di migliorare la condizione delle importanti esigenze salariali e tenendo conto delle dinamiche inflazionistiche in atto.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° giugno 2023 e scade in data 31 dicembre 2026.

Aumenti retributivi e nuovi minimi

Le Parti...