Voucher monouso e multiuso welfare, assoggettamenti

La domanda Un dipendente senza figli a carico ha un credito welfare da regolamento (welfare puro) di 3000 euro dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024; il datore applica il piano welfare tramite una piattaforma gestita da un provider welfare; il dipendente in relazione alla misura del credito welfare (es 3000 euro) seleziona un voucher di 2000 relativo alla palestra (4 mesi di abbonamento, 500 euro al mese) e un voucher multiuso di 1000 euro (buono spesa). Tutti i 3000 sono imponibili fiscali e previdenziali?

L’art. 51 comma 3-bis del Tuir afferma: “Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. Quindi, trattasi di “documenti di legittimazione” per usufruire di beni e servizi previsti non solo dal comma 3 ma anche dal comma 2 dell’art. 51 del TUIR. Il “documento di legittimazione”, altrimenti e definito “voucher...