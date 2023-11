Welfare e regolamento aziendale di Gianfranco Nobis









La domanda Per la piena deducibilità dei costi sostenuti dall’azienda, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, il regolamento aziendale si dovrà configurare come adempimento di obbligo negoziale, a tal proposito si chiede quale sia il numero minimo di annualità a cui l’azienda deve vincolarsi per l’erogazione dello stesso.

L’amministrazione finanziaria si è pronunciata in diverse occasioni in merito all’integrale deducibilità dei costi sostenuti relativamente a strumenti di welfare messi a disposizione dell’azienda a favore dei lavoratori dipendenti. In particolare, le Circolari 28/E 2016 e 5/E del 2018 confermano che nel rispetto dell’articolo 95 del TUIR, quando i servizi di welfare siano concessi alla generalità o a categorie di dipendenti, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento...