Welfare e rimborso dello strumento compensativo per il figlio affetto da Dsa di Roberto Vinciarelli

La domanda Un dipendente acquista nel 2023 per 1000 euro uno strumento informatico compensativo per il figlio di 16 anni affetto da Dsa (disturbo specifico dell’apprendimento) certificata dal medico. Lo strumento informatico è funzionale all’apprendimento delle lingue (inglese e francese) visto il deficit cognitivo del figlio. Il dipendente fa parte della categoria impiegati ai quali il datore riconosce un credito welfare aziendale da regolamento per 800 euro. Il dipendente vorrebbe utilizzare il credito welfare per chiedere il rimborso dello strumento, è possibile? Nel caso in cui si possa rimborsare con il welfare questo rimborso va in cu?

Se il medico oltre a certificare la Dsa (disturbo specifico dell’apprendimento), certifica che lo strumento informatico è utile per colmare il deficit di apprendimento, finalizzato a far sì che il figlio possa avere un ritmo più veloce nell’apprendimento ritardato dalla sua patologia, la spesa sostenuta può essere rimborsata all’interno di un piano welfare con l’articolo 51, comma 2, lett f bis in esenzione- (educazione dei familiari anche non a carico).

Per l’Agenzia delle Entrate i rimborsi effettuati dai datori di lavoro a favore di propri dipendenti per le spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (legge 170/2010), che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere da parte di propri familiari studenti con Dsa si possono classificare come articolo 51, comma 2, lett f bis del Tuir, tenuto conto delle finalità perseguite dall’articolo 51, tra cui quelle di garantire il diritto all’istruzione, favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, e garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità.

Analogamente si osserva che è agevolabile, oltre al rimborso dei suddetti dispositivi, anche la messa a disposizione di servizi eventualmente acquistati direttamente dal datore di lavoro a favore di familiari con Dsa di propri dipendenti. In questi casi i beneficiari devono essere necessariamente i familiari (art 12 tuir, anche non a carico fiscalmente) mai il dipendente, nel caso del servizio a differenza del rimborso tutta la spesa di 1000 andrebbe coperta.

In linea teorica il rimborso datoriale esente sarebbe tecnicamente un rimborso esente di onere detraibile (codice onere da 730-44) da censire nei punti 701 707 della cu (punto 702 cu/codice 44).

Tuttavia le specifiche e le istruzioni della cu attuale ( cu 2023/redditi 2022) non contemplano questo codice onere da allocare al punto 702 della cu. I codici oneri detraibili che si possono allocare nel punto 702 della cu sono ad oggi: 12/13/33/40/30 (il codice 44 del quesito non trova esposizione). Di conseguenza stando alle attuali istruzioni della cu il rimborso esente f bis del quesito non trova esposizione in cu.

Anche se l’operato del dipendente in sede di 730/modello redditi, non può essere controllato dall’ade, visto che il sostituto non censisce in cu i rimborsi esenti degli oneri detraibili, lo stesso può portare in detrazione: 1000 (spesa sostenuta) - 800 (rimborso datoriale esente/art 51 c2 lett f bis) = 200 (onere di cui rimane inciso il dipendente) al 19%;