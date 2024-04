Whistleblowing, le tipologie di segnalazione

[4] Come detto, il soggetto che gestisce il canale di segnalazione interno deve mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne (art. 5, comma 1, lett. e), del decreto), e tali informazioni dovranno certamente essere contenute nella comunicazione che si effettua alle organizzazioni sindacali.

[16] La segnalazione esterna è disciplinata dagli artt. 6 ss. del decreto. Tra le attività più rilevanti dell’ANAC vi è quella di predisporre le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Come detto, successivamente alla emanazione del d.lgs. n. 24/2023, l’ANAC ha adottato le sue linee guida con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

[17] In particolare, dall’art. 4, che come si è visto disciplina la segnalazione interna.

[18] Con riferimento a tale ipotesi, l’ANAC cita il caso in cui il canale interno versi in una ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, non potendo in tal caso essere assicurato che alla segnalazione venga dato efficace seguito (linee guida, par. 3.1.).