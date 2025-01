Collegato lavoro, riscatto dei periodi scoperti ai fini pensionistici

Riconosciuto al lavoratore il diritto autonomo a presentare all'Ente previdenziale la domanda di costituzione della rendita vitalizia per coprire omissioni contributive pregresse senza più termini finali di prescrizione

Al lavoratore è riconosciuto in via autonoma il diritto imprescrittibile di chiedere la costituzione della rendita vitalizia per coprire omissioni contributive pregresse al fine di tutelare la posizione pensionistica.

Questa è la novità che emerge dall'art. 30 del Collegato lavoro, il quale a sua volta integra l'art. 13 della legge 1338/1962 e che costituisce l'unica disposizione di tipo previdenziale, contenuto nel Collegato lavoro.

Costituzione della rendita vitalizia

L'art. 13 della norma citata prevede che, ferme restando le disposizioni...