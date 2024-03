Ccnl Commercio e Terziario Confcommercio e Confesercenti

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi



Il 22 marzo 2024 sono stati sottoscritti due accordi separati per rinnovo del Ccnl per aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi, rispettivamente da Confcommercio Imprese per l’Italia e da Confesercenti, con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. Il nuovo testo contrattuale ha validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa, ad eccezione delle singole e diverse decorrenze eventualmente indicate.

Si propone di seguito una...