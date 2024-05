Pensione anticipata opzione donna confermata per un altro anno

L’Inps fornisce i requisiti e le condizioni per l’accesso alla pensione anticipata Opzione donna 2024. L’accesso è consentito alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni.

L’opzione donna per l’accesso anticipato alla pensione è stata allungata di un altro anno dall’ultima legge di bilancio, con l’incremento però a 61 anni di età del requisito anagrafico minimo che si riduce a 59 anni per le lavoratrici dipendenti licenziate per crisi aziendale.

L’Inps con la circolare del 3 maggio 2024, n. 59 ha illustrato le poche novità che hanno permesso di fruire della proroga di un altro anno di questo strumento pensionistico varato dalla legge 243/2004.

L’intervento operato dall...