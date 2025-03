Pensioni, il bonus Maroni in busta paga

Con il beneficio per posticipo del pensionamento il dipendente non subisce la trattenuta dei contributi IVS a suo carico, ma anche tale somma diventa un incentivo esente che aumenta il netto mensile percepito

La Iegge di bilancio per il 2025 ha prorogato per il 2025 il cd. Bonus Maroni, estendendone la platea dei beneficiari e, soprattutto, ampliandone il beneficio per i lavoratori. La norma prevede una facoltà di attivazione del bonus Maroni per i lavoratori subordinati, pubblici e privati, che entro il 31.12.2025 raggiungano, alternativamente,

- i requisiti per il pensionamento previsti dall'art. 14.1 del D.l. 4/2019,

- la pensione anticipata flessibile cd. Quota 103 (calcolata interamente secondo le ...