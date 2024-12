Pensioni, fissate le aliquote per la perequazione automatica

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito i nuovi valori delle percentuali di variazione per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2025 i trattamenti pensionistici dal valore ricompreso entro quattro volte il trattamento minimo saranno aumentati dello 0,80% grazie alla perequazione automatica delle pensioni

Invece, il dato definitivo della rivalutazione per il 2023 è stato confermato al 5,4%, percentuale esattamente identica a quella prevista in via provvisoria dal precedente decreto perequazione del 2023.

Così ha stabilito il decreto del Ministero...